В Ивано-Франковске посреди улицы обстреляли мужчину

Национальная полиция Ивано-Франковской области

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по розыску злоумышленника

В Ивано-Франковске произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в больницу. Об этом сообщает сектор коммуникации Нацполиции области.

"30 июня, в 19:40 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске по ул. Вовчинецкая, 192 неизвестный стрелял в мужчину", - говорится в сообщении.

На вызов немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб.

Предварительно установлено, что огнестрельное ранение получил 45-летний местный житель, его госпитализировали в больницу.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. В полиции определятся с квалификацией события после проведения первоочередных следственных действий.

В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника. В области введен оперативный план "Сирена".

Ранее в Одессе из-за неправильно припаркованной машины произошла массовая драка со стрельбой.