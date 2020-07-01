live
Новости » События Читати новину українською

В Ивано-Франковске посреди улицы обстреляли мужчину

Национальная полиция Ивано-Франковской области

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по розыску злоумышленника

В Ивано-Франковске произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в больницу. Об этом сообщает сектор коммуникации Нацполиции области.

"30 июня, в 19:40 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске по ул. Вовчинецкая, 192 неизвестный стрелял в мужчину", - говорится в сообщении. 

На вызов немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб.

Предварительно установлено, что огнестрельное ранение получил 45-летний местный житель, его госпитализировали в больницу.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. В полиции определятся с квалификацией события после проведения первоочередных следственных действий.

В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника. В области введен оперативный план "Сирена".

Новости по теме: В Ивано-Франковской области разоблачили пограничников, которые продавали информацию из базы данных ГПСУ

Ранее в Одессе из-за неправильно припаркованной машины произошла массовая драка со стрельбой.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Срок объявления местных выборов, митинги в Киеве и итоги выборов президента в Польше: Главное за 30 июня От роста прожиточного минимума до рейсов в Турцию: Топ изменений с 1 июля Пожар на столичных Позняках, рост минималки и мера пресечения председателю Кировоградской ОГА: Главное за выходные Вспышка коронавируса на рынке в Киеве, снос дома на Позняках и землетрясения на Закарпатье: Главное за 26 июня
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Порошенко на допрос. Партия Клитиной. Зависимость от МВФ. Языковые скандалы | Ток-шоу
Новая партия Клитиной? Заявления Третьяковой. Займы для Украины | Детали дня | 30.06.20
Амбициозные заявления Клитиной. Извинения Третьяковой. Рейтинг
Надежда Савченко | Ток-шоу
Нападения на активистов. Перевыборы. Политика Саакашвили | Ток-шоу