В Италию вылетели 20 медиков систем МОЗ и МВД для борьбы с COVID-19

20 медиков систем МВД и Минздрава отправились помогать итальянским врачам Нацполиция

Также украинская сторона отправит в Италию гуманитарную помощь

В субботу утром, 4 апреля, в Италию отправились 20 украинских медиков систем МВД и Минздрава для помощи итальянским врачам в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня мы отправляем в регион Марке 20 украинских медиков. Для нас это важный шаг, правильно помогать друзьям в трудные времена... В Италии работают много украинцев, по неофициальным данным, около 100 из них находятся в реанимациях. Помогая Италии, мы поможем себе", - отметил Аваков.

Нацполиция

Кроме этого, Степанов отметил, что в Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни.

Как отмечается, украинские медики пробудут в Италии 14 дней, во время чего они будут помогать итальянским врачам и получать опыт, который смогут использовать дальше.

Нацполиция

Также глава МВД Аваков отметил, что за два дня в Италию будет направлена гуманитарная помощь, в частности, специальные спиртовые дезинфекторы. Кроме этого, Украина готовит вертолет-реанимацию, который вылетит на помощь итальянцам.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отправке бригады украинских медиков в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.