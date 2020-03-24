В Ирпене с подозрением на коронавирус госпитализировали беременную женщину

Иллюстративное фото EPA-EFE

Медперсонал и пациентов, которые контактировали с женщиной, протестируют на наличие коронавируса

В Ирпене с подозрением на коронавирус госпитализировали беременную женщину.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил первый заместитель председателя Ирпенского горсовета Александр Маркушин.

"К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный, впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, которая подозревается на короновірусну болезнь", - написал Александр Маркушин.

Женщину отправили на повторный ПЦР-анализ. В Ирпене проведут изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые контактировали с женщиной.

В эксклюзивном включении в эфире программы "Детали дня на телеканале ZIK член штаба по противодействию коронавірусной инфекции Антон Головенько, который находится в Ирпене, сообщил, что сейчас все силы города направлены на то, чтобы сделать невозможным распространение инфекции. Он добавил, что жилой комплекс, в котором жила инфицирована, будет отправлено на карантин.

"Все руководство города, все службы находятся там. У жительницы этого дома был подтвержден расширенный анализ. Проводятся действия по дезинфекции под’съездов, происходит информирование граждан, работает полиция и руководство города", – сказал Антон Головенько.

Как сообщалось, сейчас в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом.

Также известно, что во вторник, 24 марта, в Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Ранее сообщалось, что ученые предложили для тестирования десятки имеющихся препаратов, но ВОЗ решила сосредоточиться на четырех наиболее перспективных методов лечения. Что это за лекарство и смогут ли они спасти жизни пациентов, которые заразились COVID-19, читайте здесь.