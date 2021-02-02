В холодном доме без присмотра и еды: В Харьковской области мать на сутки оставила двух маленьких детей
Четырехлетний мальчик бродил по селу в одной майке и колготках
В Харьковской области мать бросила без присмотра двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как отмечается, инцидент произошел 31 января в селе Железнодорожное в Чугуевском районе. 2-летняя девочка и 4-летний мальчик остались дома одни без присмотра и еды. Их мать в состоянии алкогольного опьянения еще 29 января собиралась в Харьков и, предположительно, туда и отправилась, а отец находился на заработках.
При этом добавляется, что старший мальчик только в нижнем белье вышел на улицу при минусовой температуре воздуха и бродил по улицам села. Ребенку удалось это сделать через незапертую дверь дома. Малыша заметила соцработница, которая живет неподалеку. Она и вызвала правоохранителей.
Кроме этого, выяснилось, что женщина узнала ребенка - он из семьи, которая находится под социальным наблюдением.
Поэтому полицейские приобрели малышам продукты питания, предметы гигиены и вызвали на место инспектора социальной защиты. Девочку и мальчика забрали для медицинского осмотра в больницу. Впоследствии в удовлетворительном состоянии их забрал родной отец.
Таким образом, сейчас идет проверка. В отношении матери детей составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что на Запорожье 20-летняя женщина впервые родила сразу четверых малышей. Среди новорожденных трое мальчиков и одна девочка.