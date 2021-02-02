В холодном доме без присмотра и еды: В Харьковской области мать на сутки оставила двух маленьких детей

Фото Нацполиция

Четырехлетний мальчик бродил по селу в одной майке и колготках

В Харьковской области мать бросила без присмотра двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 31 января в селе Железнодорожное в Чугуевском районе. 2-летняя девочка и 4-летний мальчик остались дома одни без присмотра и еды. Их мать в состоянии алкогольного опьянения еще 29 января собиралась в Харьков и, предположительно, туда и отправилась, а отец находился на заработках.

При этом добавляется, что старший мальчик только в нижнем белье вышел на улицу при минусовой температуре воздуха и бродил по улицам села. Ребенку удалось это сделать через незапертую дверь дома. Малыша заметила соцработница, которая живет неподалеку. Она и вызвала правоохранителей.

На Харьковщине 2-летняя девушка и мальчик 4 лет остались в одиночестве на сутки Фото Нацполиция

Кроме этого, выяснилось, что женщина узнала ребенка - он из семьи, которая находится под социальным наблюдением.

Поэтому полицейские приобрели малышам продукты питания, предметы гигиены и вызвали на место инспектора социальной защиты. Девочку и мальчика забрали для медицинского осмотра в больницу. Впоследствии в удовлетворительном состоянии их забрал родной отец.

Таким образом, сейчас идет проверка. В отношении матери детей составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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