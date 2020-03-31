В Хмельницкой области задержали преступную группу за вымогательство с предпринимателей более пол миллиона гривен

Задержание злоумышленников в Хмельницкой области Facebook-страница МВД Украины

Правоохранители установили организатора и участников группировки

Правоохранители Хмельницкой области задержали преступную группу за вымогательство с предпринимателей более пол миллиона гривен. Об этом сообщила прессслужба МВД в Facebook.

По информации полиции, группа лиц под предлогом возврата вымышленных долгов занималась вымогательством средств из местных предпринимателей и организовала так называемый "бизнес по выбиванию долгов".

В настоящее время правоохранители установили организатора и участников группировки. В частности, злоумышленники заручились поддержкой местного криминального авторитета.

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Напомним, ранее правоохранители задержали преступную группу, которая планировала вооруженное ограбление банка в Одессе.