live
Новости » События Читати новину українською

В Хмельницкой области задержали преступную группу за вымогательство с предпринимателей более пол миллиона гривен

Задержание злоумышленников в Хмельницкой области Facebook-страница МВД Украины

Правоохранители установили организатора и участников группировки

Правоохранители Хмельницкой области задержали преступную группу за вымогательство с предпринимателей более пол миллиона гривен. Об этом сообщила прессслужба МВД в Facebook.

По информации полиции, группа лиц под предлогом возврата вымышленных долгов занималась вымогательством средств из местных предпринимателей и организовала так называемый "бизнес по выбиванию долгов".

В настоящее время правоохранители установили организатора и участников группировки. В частности, злоумышленники заручились поддержкой местного криминального авторитета.

Новости по теме: В Одессе на взятке задержали местного прокурора и его посредника

Напомним, ранее правоохранители задержали преступную группу, которая планировала вооруженное ограбление банка в Одессе.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Не могут обследовать людей: В районе с инфицированными медиками не хватает медсредств В Тернопольской области медики захотели увольняться из-за коронавируса В Тернопольской области правоохранители заблокировали шесть населенных пунктов, где могут быть инфицированные COVID-19 В Тернопольской области первый человек умер от коронавируса
Loading...

программы канала ZIK

Депутаты приняли закон о земле. Зеленский подружился с Порошенко? | Ток-шоу
Блокирование трибуны. Правки к земельному законопроекта | Ток-шоу
Олег Ляшко | HARD с Влащенко | 31.03.20
Инфекция распространяется по миру. Украинские границы под замком. Экономический кризис | Ток-шоу
Режим чрезвычайной ситуации. Хайп на вирусе | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады. Дыра в украинском бюджете | Ток-шоу