В Хмельницкой области задержали преступную группу за вымогательство с предпринимателей более пол миллиона гривен
Правоохранители установили организатора и участников группировки
Правоохранители Хмельницкой области задержали преступную группу за вымогательство с предпринимателей более пол миллиона гривен. Об этом сообщила прессслужба МВД в Facebook.
По информации полиции, группа лиц под предлогом возврата вымышленных долгов занималась вымогательством средств из местных предпринимателей и организовала так называемый "бизнес по выбиванию долгов".
В настоящее время правоохранители установили организатора и участников группировки. В частности, злоумышленники заручились поддержкой местного криминального авторитета.
Напомним, ранее правоохранители задержали преступную группу, которая планировала вооруженное ограбление банка в Одессе.