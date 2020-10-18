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В Хмельницкой области пять человек отравились угарным газом, среди них трое детей

Пострадавших детей госпитализировали

Фото из открытых источников

В с. Копачевка Волочинского района Хмельницкой области пять человек в собственном доме отравились угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел в частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Как сообщают в ГСЧС, троих детей 2004, 2005 и 2009 годов рождения госпитализировали. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Спасатели предупреждают, что для предотвращения чрезвычайных событий в отопительный сезон необходимо очищать дымоходы и печи от сажи. Кроме того, в ГСЧС советуют прибить металлический лист возле каждой печи перед топочным отверстием на горючей полу. В то же время пожарные рекомендуют не применять для обогрева помещений несертифицированные и самодельные нагревательные приборы.

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Напомним, недавно в Изюме Харьковской области произошел пожар в многоэтажке, в результате чего житель одной из квартир погиб. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности погибшего во время курения.

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