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В Хмельницкой области произошел пожар в монастыре

Пожар в женском монастыре ГСЧС

Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печного отопления

В Хмельницкой области в селе Черниевка произошел пожар в одном из зданий женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Как отмечается, пожар произошел в субботу, 2 января, примерно в 15 часов. На момент прибытия спасателей горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади примерно 100 квадратных метров. Однако огонь быстро распространялся, а потому существовала угроза переброски пожара на соседние хозяйственные и основные здания монастыря.

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"Благодаря своевременному привлечению необходимых сил и средств огонь удалось укротить, не позволив ему распространиться на большую площадь или перекинуться на другие здания", - отметили в ГСЧС. 

Пожар был локализован в 15:40, а через 12 минут огонь полностью ликвидировали. По предварительной информации, возгорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Пожар в женском монастыре ГСЧС

В результате пожара никто не пострадал. 

Напомним, недавно в Дубровицком районе Ровенской области случился пожар в частном доме, в результате которой погибли три человека.

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