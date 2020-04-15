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В Хмельницкой области поймали интернет-продавцов несуществующих масок

За свой товар они требовали стопроцентную предоплату

В Хмельницкой области киберполиция разоблачила группу мошенников, которые наживались на продаже средств индивидуальной защиты в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, злоумышленники в сети интернет размещали объявления о продаже несуществующих товаров, а именно средств индивидуальной защиты. Во всех случаях обязательным условием покупки товара была стопроцентная предоплата.

Как отмечается, к преступной деятельности были причастны трое человек. Они использовали так называемые "объявление-однодневки", где размещали информацию о продаже медицинских масок.

После получения заказа и полной предоплаты злоумышленники прекращали связь с клиентом. Расчет осуществлялся с помощью денежных переводов на счета, оформленные на подставных лиц. За время своей деятельности дельцы нанесли гражданам более 50 тыс. грн убытков.

Во время обысков по местам проживания участников группы правоохранители изъяли большое количество sim-карт, флеш-накопители, мобильные телефоны и банковские карточки.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до трех лет заключения.

Напомним, недавно киберполиция Украины заблокировала 157 интернет-ссылок, которые использовались мошенниками с целью "наживы" во время пандемии.

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