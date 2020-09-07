live
Новости » События Читати новину українською

В Хмельницкой области от последствий коронавируса умер глава местной прокуратуры

Олег Синишин

 Фото из открытых источников

Прокурор был госпитализирован с подтвержденным диагнозом "коронавирус" 31 августа

Прокурор Хмельницкой области Олег Синишин умер от последствий коронавируса. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет на своей странице в Facebook.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью Олега Синишина, прокурора Хмельницкой области", - написал он.

По словам Габинета, прокурор был госпитализирован с подтвержденным диагнозом "коронавирус" 31 августа, а 5 сентября - умер.

Глава области подчеркнул, что Олег Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года. До этого он работал старшим помощником генпрокурора.

Синишину было 43 года.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Украине подтвердили 138 068 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Так, за минувшие минувшие сутки, кроме 2174 новых случаев заболевания, зарегистрировали 31 летальный случай, выздоровели 379 человек.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Михаил Чаплыга | Ток-шоу
Что будет с правительством? Работа парламентариев. Масштабные пожары. COVID-19 бурлит | Детали дня | 04.09.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Ирина Верещук | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу