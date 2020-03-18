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В Хмельницкой области фермер в поле раскопал арсенал снарядов времен Второй мировой войны

Спасатели уничтожили опасные находки в специально отведенном месте

В Белогорском районе Хмельницкой области нашли 26 артиллерийских снарядов калибра 122 мм времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе. 

Согласно сообщению, арсенал боеприпасов обнаружил накануне фермер. Во время вспашки поля вблизи села Дидковцы Белогорского района он заметил подозрительный предмет, который виднелся из-под земли, а за 50 м от него мужчина обнаружил еще один снаряд. Об опасной находке фермер немедленно сообщил в Службу спасения.

Как отмечается, прибывшие на место, сначала обезвредили опасные находки, а тогда осмотрели прилегающую территорию. Во время обследования было дополнительно выявлено еще 24 снаряда.

Напомним, недавно на территории международного аэропорта "Днепропетровск" нашли авиабомбы времен Второй мировой войны, в результате чего работу аэропорта пришлось временно остановить и провести эвакуацию. 

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