В Хмельницком задержали группу грабителей, похитивших у предпринимателя 40 тыс. долларов
Сейчас подозреваемые находятся в местном следственном изоляторе
Хмельницкие полицейские задержали группу злоумышленников по подозрению в совершении серии особо тяжких преступлений по всей Украине. Об этом сообщает прессслужба полиции Хмельницкой области.
"В Хмельницком подозреваемые спланировали и совершили ограбление 46-летней предпринимательницы, у которой отобрали 40 тысяч долларов США. По данному факту им уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас подозреваемые находятся в Хмельницком следственном изоляторе”, - говорится в сообщении.
Сообщение об этом ограблении поступило днями в дежурную часть Юго-Западного отделения полиции. 46-летняя потерпевшая, местная предпринимательница, сообщила, что когда она утром выходила из автомобиля вблизи вещевого рынка, к ней подбежал мужчина в маске и выхватил из рук сумку, в которой было около 40 тысяч долларов США.
Потерпевшая пыталась догнать грабителя, но тот применил перцовый газ. Женщина увидела, что нападавший был не один — его сообщник пытался скрыться на мопеде. Но что-то пошло не так. Ему пришлось оставить транспортное средство. К тому же, убегая, злоумышленник потерял по дороге один кроссовок.
После получения сообщения на место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи.
Служебная собака Бона по "горячим следам" провела по маршруту побега злоумышленников в район остановки вблизи детской больницы. Впоследствии эта информация подтвердилась видео с камер наблюдения, которые зафиксировали грабителей и автомобиль, в который они сели возле больницы, после чего сразу покинули пределы города.
В результате проведения целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Хмельницкой области установили, что к совершению преступления причастны двое жителей г. Верхние Плавные Полтавской области 44 и 32 лет. Подтвердила это и ДНК-экспертиза.
Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Более того — старший находился в международном розыске за совершение в Донецкой области умышленного убийства группой лиц, а младший — в государственном розыске за незаконное обращение с оружием.
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В конце мая этого года правоохранители задержали злоумышленников по месту жительства. Во время обысков у них обнаружили и изъяли немало разнообразной валюты, отмычки, альпинистское снаряжение, маски, а также некоторые вещи, приобретенные именно в Хмельницком.
Сначала задержанные были переданы полиции Киевщины и Донетчины для проведения следственных действий в рамках уголовных производств, по которым они находились в розыске. А недавно подозреваемых доставили в следственный изолятор Хмельницкого.
Сейчас следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области уже объявили мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины, за что им грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Киеве злоумышленник разбил окно машины, но не смог вытащить технику, потому что застрял. Его задержали правоохранители.