В Хмельницком задержали группу грабителей, похитивших у предпринимателя 40 тыс. долларов

Сейчас подозреваемые находятся в местном следственном изоляторе

На Хмельнитчине задержали грабителей, которые похитили 40 тысяч долларов Национальная полиция Хмельницкой области

Хмельницкие полицейские задержали группу злоумышленников по подозрению в совершении серии особо тяжких преступлений по всей Украине. Об этом сообщает прессслужба полиции Хмельницкой области.

"В Хмельницком подозреваемые спланировали и совершили ограбление 46-летней предпринимательницы, у которой отобрали 40 тысяч долларов США. По данному факту им уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас подозреваемые находятся в Хмельницком следственном изоляторе”, - говорится в сообщении.

Сообщение об этом ограблении поступило днями в дежурную часть Юго-Западного отделения полиции. 46-летняя потерпевшая, местная предпринимательница, сообщила, что когда она утром выходила из автомобиля вблизи вещевого рынка, к ней подбежал мужчина в маске и выхватил из рук сумку, в которой было около 40 тысяч долларов США.

На Хмельнитчине задержали грабителей, которые похитили 40 тысяч долларов Национальная полиция Хмельницкой области

Потерпевшая пыталась догнать грабителя, но тот применил перцовый газ. Женщина увидела, что нападавший был не один — его сообщник пытался скрыться на мопеде. Но что-то пошло не так. Ему пришлось оставить транспортное средство. К тому же, убегая, злоумышленник потерял по дороге один кроссовок.

После получения сообщения на место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи.

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Служебная собака Бона по "горячим следам" провела по маршруту побега злоумышленников в район остановки вблизи детской больницы. Впоследствии эта информация подтвердилась видео с камер наблюдения, которые зафиксировали грабителей и автомобиль, в который они сели возле больницы, после чего сразу покинули пределы города.

На Хмельнитчине задержали грабителей, которые похитили 40 тысяч долларов Национальная полиция Хмельницкой области

В результате проведения целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Хмельницкой области установили, что к совершению преступления причастны двое жителей г. Верхние Плавные Полтавской области 44 и 32 лет. Подтвердила это и ДНК-экспертиза.

Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Более того — старший находился в международном розыске за совершение в Донецкой области умышленного убийства группой лиц, а младший — в государственном розыске за незаконное обращение с оружием.

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В конце мая этого года правоохранители задержали злоумышленников по месту жительства. Во время обысков у них обнаружили и изъяли немало разнообразной валюты, отмычки, альпинистское снаряжение, маски, а также некоторые вещи, приобретенные именно в Хмельницком.

Сначала задержанные были переданы полиции Киевщины и Донетчины для проведения следственных действий в рамках уголовных производств, по которым они находились в розыске. А недавно подозреваемых доставили в следственный изолятор Хмельницкого.

Сейчас следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области уже объявили мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины, за что им грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве злоумышленник разбил окно машины, но не смог вытащить технику, потому что застрял. Его задержали правоохранители.