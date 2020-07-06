В Хмельницком разоблачили незаконный канал утечки данных из Государственной фискальной службы

К противоправной деятельности были причастны также сотрудники налоговой службы

В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группу, которая организовала канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресслужба СБУ.

Согласно сообщению, после выхода в отставку сотрудник Главного управления фискальной службы в Хмельницкой области организовал преступную группу, которая собирала и передавала заказчикам данные с ограниченным доступом из автоматизированных информационных баз ГФС. Известно, что в состав преступной группы также входили действующие сотрудники налоговой службы.

Как отмечается, организатора задержали "на горячем" во время передачи несанкционированно полученной информации очередном заказчику. Сейчас проверяют версию относительно использования указанного канала получения информации и представителями так называемой Л/ДНР.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника и его сообщников правоохранители изъяли компьютерную технику и флеш-накопители, которые содержат информацию с ограниченным доступом.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса.

В настоящее время организатору нелегальной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности его сообщников с Государственной фискальной и налоговой служб.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга провела спецоперацию по разоблачению и блокировки в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов ведения хозяйства.