В Херсонской области зафиксировали первый летальный случай от коронавируса: Умерла медсестра
Медицинские работники, которые работали с погибшей в одном коллективе и контактировали с ней, отправились на самоизоляцию
В Херсонской области, в городе Олешки, подтвердили первую смерть от коронавируса - умерла медсестра, которая работала в одной из больниц.
Об этом сообщает Укринформ.
"Три случая подтверждены уже Херсонским областным лабораторным центром. Это случаи, которые мы в течение минувших суток обнаружили в городе Олешки, в селе Малые Копани и в городе Херсон. К сожалению, мы имеем первый летальный случай – женщина в Олешках умерла и, к сожалению, это медицинский работник", - отметил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.
В связи с этим сейчас на самоизоляции находятся медицинские работники, которые работали в одном коллективе с умершей и контактировали с ней.
Директор департамента здоровья ОГА Виктор Короленко заявил, что рассматривается возможность перевода врачей из других медучреждений в районную больницу, пока другие медики самоизолировались.
"Пройдет две недели, в случае, если все будет нормально, они вернутся к работе", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Минздраве заявили, что медики, которые борются с COVID-19, получат доплату в размере трех окладов.
До этого стало известно, что в Виннице 5 медиков заболели коронавирусом.