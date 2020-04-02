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В Херсонской области зафиксировали первый летальный случай от коронавируса: Умерла медсестра

Украинские медики, фото из открытых источников

Медицинские работники, которые работали с погибшей в одном коллективе и контактировали с ней, отправились на самоизоляцию

В Херсонской области, в городе Олешки, подтвердили первую смерть от коронавируса - умерла медсестра, которая работала в одной из больниц.

Об этом сообщает Укринформ. 

"Три случая подтверждены уже Херсонским областным лабораторным центром. Это случаи, которые мы в течение минувших суток обнаружили в городе Олешки, в селе Малые Копани и в городе Херсон. К сожалению, мы имеем первый летальный случай – женщина в Олешках умерла и, к сожалению, это медицинский работник", - отметил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

В связи с этим сейчас на самоизоляции находятся медицинские работники, которые работали в одном коллективе с умершей и контактировали с ней.

Директор департамента здоровья ОГА Виктор Короленко заявил, что рассматривается возможность перевода врачей из других медучреждений в районную больницу, пока другие медики самоизолировались.

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"Пройдет две недели, в случае, если все будет нормально, они вернутся к работе", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Минздраве заявили, что медики, которые борются с COVID-19, получат доплату в размере трех окладов.

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До этого стало известно, что в Виннице 5 медиков заболели коронавирусом.

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