В Херсонской области взорвался военный автомобиль с боеприпасами

В результате инцидента никто из военнослужащих или гражданского населения не пострадал

В Херсонской области во время движения произошло возгорание военного автомобиля, перевозившего боеприпасы, и это привело к взрыву. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно сообщению, инцидент произошел в четверг, 16 апреля, около 12:00. Во время движения военной техники к месту дислокации, произошло возгорание военного автомобиля марки "КрАЗ", которым управлял военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, в кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв. Никто из личного состава военнослужащих и гражданского населения не пострадал.

В настоящее время следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания. Начато досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса).

Напомним, при процессуальном руководстве военной прокуратуры Донецкого гарнизона следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Краматорске, начато досудебное расследование через взрыв миномета на Донбассе.