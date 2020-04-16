live
Новости » События Читати новину українською

В Херсонской области взорвался военный автомобиль с боеприпасами

В результате инцидента никто из военнослужащих или гражданского населения не пострадал

В Херсонской области во время движения произошло возгорание военного автомобиля, перевозившего боеприпасы, и это привело к взрыву. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. 

Согласно сообщению, инцидент произошел в четверг, 16 апреля, около 12:00. Во время движения военной техники к месту дислокации, произошло возгорание военного автомобиля марки "КрАЗ", которым управлял военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, в кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв. Никто из личного состава военнослужащих и гражданского населения не пострадал.

В настоящее время следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания. Начато досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса).

Напомним, при процессуальном руководстве военной прокуратуры Донецкого гарнизона следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Краматорске, начато досудебное расследование через взрыв миномета на Донбассе

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пандемия коронавируса: Украина получит 30 тыс. таблеток гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19 Украина проведет с ОРДЛО обмен удерживаемыми лицами 16 апреля, - СМИ Зеленский одобрил увеличение штрафов в 18 раз за поджог сухостоя Авиакатастрофа "МАУ": Кулеба отреагировал на якобы предложение Ирана
Loading...

программы канала ZIK

Андрей Портнов | Hard с Влащенко | 15.04.2020
Жаркие дискуссии. Карантин до лета? Вятрович идет на допрос | Ток-шоу
Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Народ против | Ирина Венедиктова | 16.04.20
Антон Геращенко | Народ против | 16.04.2020
Шоу-бизнес на карантине |