В Херсонской области разоблачили банду, которая воровала деньги с банковских счетов иностранцев

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Злоумышленники также разработали специальное вредоносное программное обеспечение и присылали письма с "вирусом"

В Херсонской области правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые узнавали банковские реквизиты и благодаря вредоносному программному обеспечению воровали деньги со счетов иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, к преступной деятельности причастны пятеро жителей региона в возрасте 22-27 лет, которые разработали вредоносное программное обеспечение, что позволяло им завладевать деньгами с банковских карточек.

Как отмечается, выдавая себя за работников банка, злоумышленники в телефонных разговорах узнавали реквизиты счетов и другие персональные данные граждан Восточной Европы. Тогда присылали им на электронные ящики письма, содержавшие ссылки на "вирус".

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Такая схема позволяла членам банды получали доступ к банковскому счету иностранных граждан. Далее деньги потерпевших списывали и переводили в наличные в Украине. По предварительным подсчетам, от таких действий пострадали около ста человек. Им нанесен ущерб более чем на 20 тысяч долларов.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства. Сейчас фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса.

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Напомним, ранее в столице сотрудники киберполиции пресекли незаконную деятельность компании с ежемесячной прибылью более пол миллиона долларов, которая создавала онлайн-казино "под ключ".