В Херсонской области разоблачили агентурную сеть ФСБ РФ

СБУ

По месту жительства фигурантки следователи обнаружили средства связи и компьютерную технику

Служба безопасности Украины прекратила деятельность агентурной сети ФСБ России в Херсонской области, которую возглавляла бывшая сотрудница облгосадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Гражданка Украины была завербована сотрудником ФСБ РФ во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2015 году. Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей", - говорится в сообщении.

Для выполнения задач российских силовиков, женщина привлекла других пророссийски настроенных жителей Херсона. Передача информации осуществлялась через каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву.

По месту жительства фигурантки следователи обнаружили средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также обнаружены российские агитационные материалы и российские рубли.

Сейчас она задержана, следователями СБУ ей подготовлено подозрение в совершении государственной измены.

Процессуальный статус других участников сети будет определен по результатам завершения следственных действий.

Напомним, ранее в Федеральной Службе безопасности (ФСБ) заявили о задержании семерых человек за попытку похитить из России и вывезти в Украину одного из лидеров незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Впрочем, кого именно планировали похитить, не сообщается. Известно лишь, что это гражданин России. По информации СК, 30 июля его выманили в Подмосковье и ударили электрошокером в автомобиле, но он смог убежать.