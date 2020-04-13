В Херсонской области патрульный полицейский необоснованно применил газовый баллончик к водителю

За содеянное милиционер предстанет перед судом

Национальная полиция Фото - из открытых источников

В суд направлено обвинительный акт в отношении командира взвода батальона управления патрульной полиции в Херсонской области, который превысил служебные полномочия и безосновательно применил газовый баллончик к водителю. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно сообщению, 20 ноября 2019 года правоохранитель остановил автомобиль Opel за нарушение правил дорожного движения и через открытое окно безосновательно применил к нему специальное средство – газовый баллончик "Терен - 4М".

В результате неправомерных действий патрульного водитель получил химический ожог глаз 1-й степени.

Как отмечается, правоохранителя обвиняют в превышении служебных полномочий, которые сопровождались применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса).

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



Напомним, недавно в Херсонской области военнослужащий выстрелил в своего товарища по службе, в результате чего мужчина погиб.