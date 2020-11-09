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В Херсонской области ликвидировали канал сбыта контрафактной продукции из Донбасса

Стоимость изъятого товара составляет 14 млн гривен

Херсонские правоохранители ликвидировали канал сбыта контрафактных табачных и алкогольных изделий, которые попадали в область из зоны Операции Объединенных сил. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Контрафакт попадал в Херсонскую область из Донецкой области транспортными компаниями-перевозчиками. Сбывали его под видом продукции известных марок через розничную сеть торговых точек региона", - говорится в сообщении.

Во время обысков вблизи г. Краматорск следователи изъяли почти 170 тыс. пачек сигарет неизвестного происхождения и более 31 т алкогольной продукции. Стоимость изъятого товара составляет 14 млн гривен.

Идет следствие, устанавливаются лица, причастные к изготовлению и реализации контрафакта.

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Напомним, ранее в Донецкой области пограничники изъяли более 330 ящиков сигарет, около 60 тысяч бутылок и более 570 тетрапаков алкогольной продукции на общую сумму свыше 13,5 миллиона гривен.

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