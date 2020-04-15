В Херсонской области из-за закрытия рынка образовалась свалка выброшенных овощей
Таким образом предприниматели решили избавиться от ненужной продукции, поскольку ее негде сбывать
В селе Великие Копани в Херсонской области образовалась стихийная свалка нереализованной сельхозпродукции, которую продавцам пришлось выбросить из-за закрытия оптового рынка.
Об этом сообщает местное издание Kherson.net.
Так, прямо на дороге лежат горы белокочанной и пекинской капусты.
Предприниматели решили таким образом избавиться от ненужной продукции, ведь потеряли точку сбыта - крупнейший оптовый рынок сельхозпродукции на юге Украины "Неждана".
В то же время местные жители считают, что сельхозпродукцию нужно было не выбрасывать, а отдать в медучреждения или в качестве благотворительной помощи нуждающимся людям.
Напомним, ранее сообщалось, что рынкам запретили работать во время карантина.