В Херсонской области из-за закрытия рынка образовалась свалка выброшенных овощей

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Таким образом предприниматели решили избавиться от ненужной продукции, поскольку ее негде сбывать

В селе Великие Копани в Херсонской области образовалась стихийная свалка нереализованной сельхозпродукции, которую продавцам пришлось выбросить из-за закрытия оптового рынка.

Об этом сообщает местное издание Kherson.net.

Так, прямо на дороге лежат горы белокочанной и пекинской капусты.

Предприниматели решили таким образом избавиться от ненужной продукции, ведь потеряли точку сбыта - крупнейший оптовый рынок сельхозпродукции на юге Украины "Неждана".

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В то же время местные жители считают, что сельхозпродукцию нужно было не выбрасывать, а отдать в медучреждения или в качестве благотворительной помощи нуждающимся людям.

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Напомним, ранее сообщалось, что рынкам запретили работать во время карантина.