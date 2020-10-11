В Херсонской области 21-летний парень зарезал своего отца и пытался убить мать

Подозреваемый заявляет, что на дом напали

В Херсонской области парень зарезал отца и хотел убить мать Фото из открытых источников

В Бериславском районе Херсонской области 21-летний парень убил своего отца и пытался убить мать, но женщине удалось убежать. Об этом сообщила прессслужба Нацполиции Херсонской области.

Отмечается, что ночью женщина в окровавленной одежде прибежала к соседям и рассказала нападение сына. Соседи вызвали полицию и скорую, после чего потерпевшую с многочисленными ножевыми ранениями госпитализировали в реанимационное отделение.

Приехавшие на место преступления правоохранители обнаружили тело 61-летнего хозяина дома с многочисленными ножевыми ранениями. При этом в доме были разбиты окна, разбросана одежда и другие вещи. О вероятной причастности сына потерпевшего сначала рассказали соседи, а полицейские нашли его окровавленную одежду в 300 метрах от места преступления.

Как оказалось, ночью злоумышленник устроил ссору в доме родных и нанес 4 удара ножом своему отцу. После этого он начал наносить колото-резаные раны матери, но женщине удалось убежать и позвать на помощь. Во время этого парень разбросал вещи и выбил окна, чтобы все в доме напоминало нападение. Впоследствии парень избавился от окровавленных вещей и переоделся.

Известно, что подозреваемого задержали через несколько часов. Подозреваемый делал вид, что он не причастен к преступлению и настаивал на версии о нападении на дом родных. Однако оказалось, что именно сын причастен к убийству отца и ранению матери.

Сейчас парню сообщено о подозрении по статьям "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство". Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в одном из сел Хмельницкого района 34-летняя мать умышленно нанесла тяжкие телесные повреждения своей дочери, из-за чего ребенок попала в реанимацию. Девочка несколько дней не приходила в себя.