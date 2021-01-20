В Херсоне сирота, у которого Паливода забрал землю, совершил акт самосожжения под зданием Госгеокадастра

В Херсоне парень-сирота совершил акт самосожжения Фото из открытых источников

Акт самосожжения совершил житель Скадовского района под админзданием областного управления Госгеокадастра в Херсоне. Парень-сирота таким образом хотел привлечь внимание к тотальной коррупции круга чиновников во главе с Александром Паливодой. Этой крупной коррупционной машины, затронувшей его лично. Об этом сообщает "Мой Херсон".

По словам человека, глава облуправления Госгеокадастра издал приказ, которым был отобран у него участок площадью 2 гектара в Скадовском районе. Землю опальный чиновник быстро передал в собственность подставному человеку. По факту же участок, что отобрали у сироты, был отдан по уже известной схеме земельного дерибана, который возглавил Паливода. То есть в собственность его окружения из крупного аграрного бизнеса. Работа на земле – единственный источник дохода молодого человека, которого лишили в угоду своему карману и карманам своих близких друзей и партнеров.

Отчаяния парню добавила безнаказанность начальника Госгеокадастра и игнорирование коррупции в ведомстве со стороны правоохранительных органов, которые получили множество заявлений с фактами более чем мошеннических схем в херсонском управлении. Сколько еще простых граждан пострадали от действий Александра Паливоды? Сколько еще нужно подобных акций, чтобы правоохранительная система наконец начала свою работу?

Парня, который поджег себя, удалось спасти. С ожогами разных степеней тяжести он был госпитализирован медиками. Хочется добавить, что сегодняшний акт самосожжения — это знак системе, которая поражена коррупцией словно метастазами, что нужны реальные действия, а не имитация борьбы с чиновниками, которые считают себя "царьками" в своих теплых и высоких кабинетах.



