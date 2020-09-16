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В Херсоне разоблачили онлайн-порностудии. Фото

Организаторам грозит до 7 лет лишения свободы

Херсонские правоохранители разоблачили и прекратили работу двух онлайн-порностудий с месячным доходом на миллион гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По информации следователей, незаконный бизнес организовали трое уроженцев Днепропетровской области на двух арендованных квартирах в Херсоне. 

"К участию в съемках злоумышленники привлекли более 20 девушек в возрасте от 18 до 27 лет. Через различные Интернет-сайты "модели" осуществляли в режиме онлайн видеотрансляции откровенного и порнографического содержания", - говорится в сообщении.

Во время обысков следователи изъяли компьютерную технику, веб-камеры, деньги в сумме около 200 тысяч гривен и так называемые сексуальные игрушки.

По словам врио начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Дмитрия Гашицкого, за видео порнографического содержания злоумышленники получали от посетителей сайта немалое денежное вознаграждение. Заработок "актрис" составлял от 40 до 50 процентов от этой суммы. В целом месячная прибыль веб-студий составила около миллиона гривен. 

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

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Напомним, в Винницкой области семейную пару подозревают в изготовлении и распространении материалов, содержащих детскую порнографию. Отмечается, что 35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена в течение трех лет, вероятно, снимали и продавали в Интернете порно с участием детей.

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