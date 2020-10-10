В Херсоне произошла стрельба: Объявлена операция "Сирена"

Стрельба в Херсоне Нацполіція

К преступлению может быть причастен мужчина на иномарке с регистрационными номерами одной из стран Европы

В Херсоне вечером 9 сентября из огнестрельного оружия выстрелили у одного из жителей областного центра, в результате на территории города и прилегающих районов была введена в действие полицейская операция "Сирена". Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, примерно в 22:30 правоохранители получили информацию, что на набережной парка "Славы" обнаружен мужчина в окровавленной одежды. По словам заявителя, к преступлению может быть причастен мужчина, который передвигается на иномарке с регистрационными номерами одной из стран Европы. После получения вызова, в 22:35 на территории города ввели специальный план "Перехват".

Позже правоохранители, прибывшие на места происшествия, установили личность потерпевшего. Им оказался 35-летний житель Херсона. По предварительной информации, в мужчину несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия. В связи с этим в 23:10 на территории Херсона и прилегающих к городу районов была введена в действие полицейская операция "Сирена".

Сейчас правоохранители устанавливают причастного к покушению на убийство. Также по данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 и частью 1 статьи Ф115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. В связи с этим правоохранители объявили операцию "Сирена".