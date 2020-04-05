В Херсоне произошла авария при участии полицейского автомобиля, пятеро людей пострадали

Последствия аварии в Херсоне Фото: Полиция в Херсонской области

От сильного удара легковая машина перевернулась

В Херсоне произошло столкновение полицейского автомобиля и легковушки, в результате чего пять человек пострадали, из них двое - правоохранители.

Об этом сообщили в Нацполиции Херсонской области.

По данным полицейских, ДТП произошло на перекрестке ул. Украинская и Тираспольская.

Предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ 2108" двигался по второстепенной дороге ул. Тираспольская, а автомобиль правоохранителей "Шкода Рапид" по главной ул. Украинская.

Известно, что из-за сильного удара в момент столкновения "ВАЗ" перевернулся.

Сейчас двух сотрудников полиции, водителя и двое пассажиров госпитализировали.

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Устанавливается степень полученных ими телесных повреждений.

Аварию расследуют по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие при участии четырех автомобилей, в результате которого травмированы пять человек, четыре из которых - сотрудники правоохранительных органов.