В Херсоне мужчина выстрелил подростку в шею

Мужчина отметил, что выстрелил в несовершеннолетнего случайно

Фото из открытых источников

В пятницу, 17 июля, в Херсоне в результате стрельбы ранения получил несовершеннолетний парень, которого госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Как отмечается, накануне вечером парень выносил мусор на улицу. Во время чего он вдруг почувствовал боль в шее. По данным правоохранителей, мужчина выстрелил из пневматического оружия и попал в подростка.

После инцидента полиция вычислила траекторию пули. В результате по этому направлению на металлической вентиляционной трубе обнаружили входные пулевые отверстия, которые образовались от пристрелки пневматического оружия. Кроме этого, на земле нашли пневматическую пулю, идентичную той, которую удалили с шеи потерпевшего.

Новости по теме: В Киеве мужчина со стрельбой ограбил почтовое отделение

По данным полиции, подозреваемым в ранении подростка оказался 66-летний местный житель, который имел в собственности пневматический пистолет "Флобер". По его словам, в тот вечер он стрелял из пистолета в вентиляционную трубу на крыше дома, а в мальчика попал случайно.

Нацполиция

В результате стрелку сообщили о подозрении в хулиганстве за ч. 4 ст. 296 УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в спальном районе Бердянска пьяный мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые играли во дворе. К слову, после задержания у стрелка также обнаружили мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним, которые тот хранил в квартире.