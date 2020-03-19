В Херсоне детсады и школы могут оказаться без контроля областной Госпотребслужбы из-за ее незаконных действий

Фото: Мой Херсон

Инспекторам службы ставят задачу “загнать” как можно больше предпринимателей в лаборатории для проведения повторной проверки продукции и повышают за это зарплату

Херсонское городское управление Госпотребслужбы может временно прекратить свою работу из-за начала расследования случаев запугивания местных предприятий и незаконного уменьшения зарплат работникам при увеличении нагрузки - это может оставить детсады и школы без контроля во время сложной эпидемиологической ситуации.

Об этом говорится в материале издания Мой Херсон.

Известно, что сотрудники ведомства подали руководителю свои заявления об увольнении еще в начале февраля, поскольку зарплаты начали уменьшать при искусственном увеличении нагрузки и при этом работникам не предоставляют транспорт, канцелярию и не обновляют технику.

К тому же, отмечается, что при тотальном недофинансировании на местах, зарплаты в самом областном управлении Госпотребслужбы растут.

При этом руководитель главного управления Госпотребслужбы в Херсонской области Сергей Шевченко заявил, что подпишет все заявления на увольнение, несмотря на то, что начальники в районах не делали этого и осуществляли давление на работников.

"А причина в том, что городское управление поддерживает возмущенных владельцев убойных предприятий, которое возникает из-за повторной вет-сан экспертизы боенского мяса на рынках области. Чтобы мясо с бойни попало на рынки, поставщики незаконно требуют взятки за якобы экспертизу и за 1 килограмм мяса", - говорится в статье.

Эти действия уже проверяла спецкомиссия из Киева и она подтвердила незаконность действий должностных лиц, но пока в областном управления Госпотребслужбы требования прекратить коррупционную деятельность проигнорировали.

Теперь в Госпотребслужбе Украины проверят ситуацию в Херсонской области, а это означает, что в ближайшее время работа службы в Херсоне будет парализована.

"Может быть неконтролируемая эпизоотическая и эпидемиологическая ситуация на территории города, учитывая коронавирус, птичий грипп, африканскую чуму и другие инфекции", - предполагается в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что Госпотребслужба временно прекратила работу почти 700 заведений питания.

Также отмечалось, что Госпотребслужба начала штрафовать столичных продавцов без масок.