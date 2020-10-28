В Харьковской ОГА назвали предварительную причину взрыва на газоперерабатывающей станции
Взрыв произошел во время проведения аварийных работ
Причиной взрыва на территории газоперерабатывающей станции в поселке Березовское могли стать аварийные работы, которые там проводили. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в прямом эфире телеканала ZIK.
"По моей информации, это были аварийные работы. Это значит, что-то случилось. Что именно произошло, сейчас мне готовят справку, дополнительную информацию смогу позже сообщить", - отметил он.
По словам главы Харьковской ОГА, в результате взрыва пострадали рабочие, которые проводили ремонтные работы на станции.
"Представители нашего районного газа проводили там ремонтные работы. Это все, что пока известно. С потерпевших, они там, по предварительной информации, и есть. А что там действительно происходило, мы позже дадим информацию", - добавил Алексей Кучер.
Напомним, в среду примерно в 11:47 в поселке Березовское, недалеко от Харькова, произошел взрыв на территории газоперерабатывающей станции. По предварительной информации, два человека погибли, девять получили различные травмы.
Кроме этого, в результате взрыва на территории газоперерабатывающей станции примерно три с половиной тысячи абонентов - жители двух населенных пунктов - остались без газа.