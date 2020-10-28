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В Харьковской ОГА назвали предварительную причину взрыва на газоперерабатывающей станции

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер Фото из открытых источников

Взрыв произошел во время проведения аварийных работ

Причиной взрыва на территории газоперерабатывающей станции в поселке Березовское могли стать аварийные работы, которые там проводили. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в прямом эфире телеканала ZIK. 

"По моей информации, это были аварийные работы. Это значит, что-то случилось. Что именно произошло, сейчас мне готовят справку, дополнительную информацию смогу позже сообщить", - отметил он.

По словам главы Харьковской ОГА, в результате взрыва пострадали рабочие, которые проводили ремонтные работы на станции. 

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"Представители нашего районного газа проводили там ремонтные работы. Это все, что пока известно. С потерпевших, они там, по предварительной информации, и есть. А что там действительно происходило, мы позже дадим информацию", - добавил Алексей Кучер. 

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Напомним, в среду примерно в 11:47 в поселке Березовское, недалеко от Харькова, произошел взрыв на территории газоперерабатывающей станции. По предварительной информации, два человека погибли, девять получили различные травмы.

Кроме этого, в результате взрыва на территории газоперерабатывающей станции примерно три с половиной тысячи абонентов - жители двух населенных пунктов - остались без газа. 

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