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В Харьковской области столкнулись грузовик и мотоцикл, есть погибший

ДТП на автодороге "Мерефа-Павлоград", Харьковская область Нацполиция

Мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы

В Лозовском районе Харьковской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и мотоцикла, в результате чего погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

По данным правоохранителей, трагический инцидент случился в субботу, 25 июля на автодороге "Мерефа-Павлоград" в селе Катериновка примерно в 12 дня. Отмечается, что грузовой автомобиль "МАН" под управлением 48-летнего водителя столкнулся с мотоциклом "Honda", за рулем которого был 24-летний парень. 

В результате столкновения мотоциклист получил телесные повреждения, которые были несовместимы с жизнью.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства смертельной аварии устанавливают.

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Напомним, недавно, 24 июля, в Харькове в масштабное ДТП попали одновременно пять транспортных средств. В результате этого пострадали двое человек, которых забрали в больницу с повреждениями.

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