В Харьковской области спасатели нашли тела всех погибших в авиакатастрофе АН-26

Крушение военного самолета АН-26 у Чугуева ГБР

Еще один военный скончался в больнице

Спасатели, работающие на месте авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве нашли тела 25 погибших. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - говорится в сообщении.

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Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа - упал военный самолет АН-26.

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета АН-26 В Харьковской области.

В комментариях журналистам министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, скорее всего, причиной падения военного самолета АН-24 стало то, что он зацепился крылом за землю.