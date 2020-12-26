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В Харьковской области разоблачили попытку перемещения через границу сотен книг о Гарри Поттере

Также злоумышленники пытались перевезти запчасти

Харьковские пограничники задержали мужчин, которые пытались перевезти в Россию почти 300 экземпляров романа о Гарри Поттере и запчасти к трактору. Об этом сообщает в Facebook Государственная пограничная служба

Согласно сообщению, двух граждан Украины в автомобиле ВАЗ-2121 остановили для проверки военнослужащие отдела "Веселое" Харьковского отряда. Мужчины перевозили почти три сотни книг и три турбины к тракторной технике. 

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Впоследствии было установлено, что мужчины проживают в Харькове и за денежное вознаграждение согласились незаконно переместить с территории Украины на территорию России 275 книг о Гарри Поттере и запчасти. За "услуги" харьковчанам обещали заплатить по 200 долларов. 

Как отмечается, на мужчин составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения границы. Предварительно книги оценили в 80 тыс. грн, печатную продукцию и запчасти передадут в компетентные правоохранительные органы. 

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Напомним, недавно в Ровненской области разоблачили должностных лиц одного из пограничных пунктов, которые систематически "крышевали" незаконное перемещение из Республики Беларусь подакцизных товаров. 

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