В Харьковской области разоблачили подпольное производство тестов на коронавирус

Правоохранители изъяли готовые наборы для тестирования и сырье на 12 млн грн

В Харьковской области разоблачили цех по производству нелегальных наборов для отбора и транспортировки биологического материала для выявления коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ДФС Украины.

Отмечается, что группа харьковчан наладила производство тест-систем, которые в дальнейшем поставляли в больницы. В сопроводительных документах злоумышленники отмечали легальные места изготовления тестов.

Правоохранители провели обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции, в результате чего обнаружили и изъяли 200 тыс. готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства около 400 тыс. тестов на сумму около 12 млн грн.

Как сообщили в ГФС, сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители принимают меры, направленные на установление лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что до 15 сентября в стране планируют проводить 30 тыс. ПЦР-тестов в сутки. По словам чиновника, в Украине реально проводить такое количество тестирований на COVID-19.