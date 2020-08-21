В Харьковской области разоблачили хищение зерна из Госрезерва на 2,5 миллиона гривен

Государственная хлебная база в Харьковской области СБУ

Злоумышленники незаконно завладевали и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, которая разворовывала зерно из хранилищ Государственного агентства резерва Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области. По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладевали и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму свыше 2,4 млн грн.

Как отмечается, судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила нехватку зерна и нанесенный государству ущерб.

По данному факту происшествия всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали советника директора одного из государственных предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получение им одного миллиона гривен взятки. За эти деньги злоумышленник предоставил поддельные документы о получении на хранение зерна