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В Харьковской области разоблачили группу лиц, которые поставляли боеприпасы в РФ

Фото из открытых источников

Участникам контрабанды грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет

В Харьковской области правоохранители разоблачили и заблокировали масштабный механизм поставок военной продукции (боеприпасов) для авиатехники в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. 

Как отмечается, в Двуречанском районе был задержан один из участников группы во время попытки незаконного перемещения военных комплектующих на территорию России.

Во время обысков из внедорожника злоумышленника правоохранители изъяли 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники. Кроме этого, было выявлено 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты российских самолетов от управляемых ракет. 

В результате этого двум участникам группы было сообщено о подозрении по части 2 статьи 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается. 

Напомним, ранее в Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили незаконный вывоз из Украины в Европу запасных частей для военной авиационной техники.

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