В Харьковской области разоблачили группу хакеров, которые воровали деньги с банковских карт украинцев и иностранных граждан

Злоумышленники завладели данными не только украинских счетов, но и из Европы и США

Фото из открытых источников

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку хакеров, 15 участников которой занимались похищением денег с банковских карт через вмешательства в работу банковских систем. Об этом сообщает пресслужба СБУ.

Согласно сообщению, злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение, через которое похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные. Впоследствии через электронные платежные сервисы, в том числе и российские, они переводили похищенные деньги на собственные счета в отечественных банках и РФ и присваивали.

Как отмечается, правоохранители провели в Харькове 16 обысков по месту работы хакерского центра и по местам жительства фигурантов. Во время следственных действий они обнаружили более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карт и другими доказательствами использования вредоносных программ.

Кроме этого, были изъяты банковские карточки, наличные деньги и ценности на сумму свыше 12 млн гривен, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения членам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных средств, а также их распространение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины установили личность и задержали всемирно известного хакера Sanix.