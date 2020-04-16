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Повреждены 14 захоронений: В Харьковской области разоблачили двух расхитителей могил

Разбитые могилы в Харьковской области Нацполиция

Злоумышленниками оказались 31-летняя женщина и 36-летний ранее судимый мужчина

Правоохранители разоблачили и задержали двоих злоумышленников, которые повредили 14 могил в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Следователи рассказали, что в марте в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от 40-летней местной жительницы о том, что с могилы ее родственника неизвестные похитили металлическую опору из-под могилы.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники группы реагирования отдела полиции. Правоохранители установили, что на кладбище повреждено 14 могил, из которых неизвестные похитили металлические опоры", - говорится в сообщении.

После проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили местонахождение металлических изделий и фигурантов, которые в течение месяца неоднократно меняли место пребывания, чтобы не попасть к следователям.

Злоумышленниками оказались 31-летняя женщина и 36-летний ранее судимый мужчина. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в надругательстве над могилой, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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Напомним, в Донецкой области разоблачили на взятке двух оперуполномоченных Нацполиции.

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