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В Харьковской области разоблачили бывшего члена НВФ, который служил в Вооруженных силах

Мужчине грозит от 8 до 15 лет заключения

Фото из открытых источников

В Харьковской области контрразведчики разоблачили бывшего члена незаконных вооруженных формирований, который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как оказалось, предполагаемый преступник, житель Харьковской области, в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР". В частности, мужчина служил в "спецназе" "НВФ" и "Батальоне "Оплот" на должности стрелка. Он исполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные противнику объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5 тыс. грн.

Известно, что в октябре 2014 года мужчина по собственной инициативе прекратил участие в незаконных вооруженных формированиях, вернулся в Харьковскую область и впоследствии вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Сейчас правоохранители открыли производство и вручили харьковчанину подозрение по статье об участии в деятельности террористической группы или террористической организации. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, недавно в Мариуполе Донецкой области разоблачили местного жителя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований. Мужчина выполнял задания НВФ, одним из которых была охрана периметра горисполкома в Мариуполе, когда его захватила так называемая "ДНР".

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