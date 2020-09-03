В Харьковской области пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу, есть пострадавший

За совершенное хулиганство мужчине грозит до семи лет лишения свободы

В Харьковской области сотрудник Службы безопасности Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу, в результате которой один мужчина получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, инцидент произошел в среду, 2 сентября, около 4 часов утра. Нетрезвый старший консультант-эксперт СБУ произвел три выстрела из специального средства "ПМ-Т", в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений. Персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию, которая после выезда на вызов по подследственности передала дело ГБР.

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Как отмечается, во время осмотра в помещении развлекательного заведения был изъят пистолет черного цвета "ПМ-Т", два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона. Сейчас тяжесть телесных повреждений потерпевшего устанавливается.

Предварительно действия злоумышленника квалифицированы по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Напомним, ранее в городе Украинка Киевской области произошла стрельба в одном из кафе, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения.

Впоследствии правоохранители заявили, что к стрельбе в Украинке причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из столицы, в том числе - граждане Российской Федерации.