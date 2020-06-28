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В Харьковской области пьяный мужчина расстрелял отдыхающих с детьми

Фото из открытых источников

В результате нападения погиб 27-летний мужчина, еще один отдыхающий пострадал

В Харьковской области пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми, после чего один из раненых погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Как отмечается, информацию о происшествии правоохранители получили вечером 27 июня. 

Как выяснилось, в селе Гусаровка возле карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Во время этого к ним из леса вышел мужчина и начал стрельбу. По предварительной информации, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. 

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В результате стрельбы ранения получили двое мужчин, один из них (27-летний пострадавший) погиб. 

После нападения полиция задержала 53-летнего нападающего, который оказался жителем Барвенковского района. У мужчины изъяли оружие. Сейчас решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, на этой неделе в городе Вишневое Киевской области произошла стрельба, в результате чего одного из мужчин госпитализировали с ранениями.

 

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