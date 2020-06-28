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В Харьковской области произошел взрыв бытового газа с пожаром

Инцидент случился из-за неосторожности мужа

Фото из открытых источников

В Чугуевском районе Харьковской области правоохранители проводят досудебное расследование взрыва газа в летней кухне на территории одного из собственных домовладений. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона. 

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне в поселке Эсхар. К правоохранителям поступила информация о пожаре, впоследствии они установили, что виновником был 34-летний житель.

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Предварительно установлено, что мужчина открыл газ, а через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. Всего было повреждено летнюю кухню и окна.

Как отмечается, мужчину с ожогами рук и лица доставлен в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы.

По факту правоохранители полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

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Напомним, накануне в Харьковской области пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми, после чего один из раненых погиб.

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