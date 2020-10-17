В Харьковской области произошел пожар в многоэтажке, один человек погиб
Огонь вспыхнул из-за курения в квартире
В Изюме Харьковской области произошел пожар в баатоэтажке, в результате чего житель одной из квартир погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.
Отмечается, что об инциденте стало известно около 19:00 16 октября. Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили, что на верхнем, пятом этаже, в одной из квартир горели домашние вещи на площади около 3 кв. м. При этом произошло сильное задымление лестничной площадки.
Как сообщают в ГСЧС, существовала угроза отравления жильцов всего подъезда продуктами горения, поэтому пожарные приняли меры по дымоудаления и эвакуировали 15 жильцов.
Во время тушения огня спасатели обнаружили тело погибшего 58-летнего хозяина дома. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности погибшего во время курения.
Спасателям удалось локализовать огонь в 19:51 огонь локализовали, а в 20:20 пожар полностью ликвидировали.
Напомним, недавно в Харькове произошел пожар в двенадцатиэтажном доме, в связи с этим жителей жилищ принудительно эвакуировали. Тогда спасатели обнаружили тело погибшего владельца одной из квартир.