В Харьковской области произошел пожар в многоэтажке, один человек погиб

Огонь вспыхнул из-за курения в квартире

В Харькове произошел пожар в многоэтажке Фото из открытых источников

В Изюме Харьковской области произошел пожар в баатоэтажке, в результате чего житель одной из квартир погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

Отмечается, что об инциденте стало известно около 19:00 16 октября. Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили, что на верхнем, пятом этаже, в одной из квартир горели домашние вещи на площади около 3 кв. м. При этом произошло сильное задымление лестничной площадки.

Как сообщают в ГСЧС, существовала угроза отравления жильцов всего подъезда продуктами горения, поэтому пожарные приняли меры по дымоудаления и эвакуировали 15 жильцов.

Во время тушения огня спасатели обнаружили тело погибшего 58-летнего хозяина дома. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности погибшего во время курения.

Спасателям удалось локализовать огонь в 19:51 огонь локализовали, а в 20:20 пожар полностью ликвидировали.

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Напомним, недавно в Харькове произошел пожар в двенадцатиэтажном доме, в связи с этим жителей жилищ принудительно эвакуировали. Тогда спасатели обнаружили тело погибшего владельца одной из квартир.