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В Харьковской области поселковый голова хотел создать ОТО путем проведения незаконного референдума

В Харьковской области предупредили проведение незаконного референдума

 Фото из открытых источников

ОТО должна была объединить 8 населенных пунктов

В Лозовском районе Харьковской области правоохранители предотвратили захват власти через проведение незаконного референдума. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что вчера, 21 октября, поселковый голова одного из населенных пунктов подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума, который должен был быть проведен для создания объединенной территориальной общины. Тогда депутаты вместе с главой населенного пункта решили, что новая ОТГ с центром в их поселке должен объединить еще семь соседних сел. А референдум хотели провести для придания легитимности своему решению.

Как сообщают в СБУ, правоохранители открыли уголовное производство на момент начала работы комиссий по проведению местного референдума. Сотрудники ведомства начали неотложные следственные действия для установления лиц, причастных к противоправной деятельности, а также изъятия вещественных доказательств.

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Ранее сообщалось, что главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вызвали на допрос в ГБР в рамках расследования авиакатастровы Ан-26 под Чугуевом. Известно, что чиновника вызвали в ведомство в качестве свидетеля. 

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