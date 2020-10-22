В Харьковской области поселковый голова хотел создать ОТО путем проведения незаконного референдума

В Харьковской области предупредили проведение незаконного референдума Фото из открытых источников

ОТО должна была объединить 8 населенных пунктов

В Лозовском районе Харьковской области правоохранители предотвратили захват власти через проведение незаконного референдума. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что вчера, 21 октября, поселковый голова одного из населенных пунктов подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума, который должен был быть проведен для создания объединенной территориальной общины. Тогда депутаты вместе с главой населенного пункта решили, что новая ОТГ с центром в их поселке должен объединить еще семь соседних сел. А референдум хотели провести для придания легитимности своему решению.

Как сообщают в СБУ, правоохранители открыли уголовное производство на момент начала работы комиссий по проведению местного референдума. Сотрудники ведомства начали неотложные следственные действия для установления лиц, причастных к противоправной деятельности, а также изъятия вещественных доказательств.

Новости по теме: Зеленский сменил руководителей СБУ в трех регионах

Ранее сообщалось, что главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вызвали на допрос в ГБР в рамках расследования авиакатастровы Ан-26 под Чугуевом. Известно, что чиновника вызвали в ведомство в качестве свидетеля.