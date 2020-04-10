В Харьковской области пенсионерка подорвалась на огороде
Женщина задела взрывчатку тяпкой
В Харьковской области в результате взрыва пострадала 71-летняя жительница села Новоселовка, которую с многочисленными травмами доставили в больницы, передает ГУНП в Харьковской области.
"10 апреля около 9:30 в полицию поступило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в поселке Новоселовка", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что на придомовой территории жительница села во время проведения обработки огорода тяпкой задел неизвестный предмет, после чего произошел взрыв.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, сообщили в полиции.
Полиция устанавливает происхождение взрывоопасного предмета и лиц, причастных к преступлению.
Ранее сообщалось, что на Донбассе в результате минирования на частных территориях подорвались трое мирных жителей, двое погибли.