В Харьковской области пенсионерка подорвалась на огороде

На Харьковщине женщина подорвалась на огороде Нацполиция

Женщина задела взрывчатку тяпкой

В Харьковской области в результате взрыва пострадала 71-летняя жительница села Новоселовка, которую с многочисленными травмами доставили в больницы, передает ГУНП в Харьковской области.

"10 апреля около 9:30 в полицию поступило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в поселке Новоселовка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что на придомовой территории жительница села во время проведения обработки огорода тяпкой задел неизвестный предмет, после чего произошел взрыв.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, сообщили в полиции.

Полиция устанавливает происхождение взрывоопасного предмета и лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в результате минирования на частных территориях подорвались трое мирных жителей, двое погибли.