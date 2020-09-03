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В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожаров

Последствия пожара в Харьковской области МВД Украины

Такой шаг позволит людям, потерявшим дом, получить выплаты от государства

Из-за пожаров, вспыхнувших в Харьковской области, областная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности объявила чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Об этом написал в Facebook глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. 

"В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЕБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня", - отметил Кучер.

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Также председатель облгосадминистрации пояснил, что это будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые в результате пожара потеряли жилье.

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Напомним, 2 сентября в Двуречанском районе Харьковской области вспыхнул масштабный пожар хвойного леса, который перекинулся на жилой сектор. 

По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниковка были ликвидированы, но продолжалось горение леса на площади около 100 га.

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