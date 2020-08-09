В Харьковской области мужчина подорвался на артиллерийском снаряде

Фото с места происшествия Нацполиция

Мужчина скончался в больнице от травм

В Харьковской области мужчина подорвался на артиллерийском снаряде времен Второй мировой войны. С травматической ампутацией нижних конечностей и левой руки его доставили в больницу, где он и умер. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, информацию о трагедии правоохранители получили 8 августа примерно в 14:25. Как выяснилось, в селе Семеновка Первомайского района на дворе 39-летний мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Во время этого произошел взрыв, в результате чего пострадавший получил тяжелые травмы ног и левой руки.

Жена сразу вызвала скорую медицинскую помощь, однако спасти жизнь ему не удалось. Пострадавший скончался в больнице.

Мужчина подорвался на снаряде времен Второй мировой войны Фото: Нацполиция Мужчина подорвался на снаряде времен Второй мировой войны Фото: Нацполиция

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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Напомним, недавно в селе Солоница Лубенского района Полтавской области произошел семейный конфликт, во время которого мужчина угрожал взорвать свою жену и ее мать. В руках у злоумышленника был предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.