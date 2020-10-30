В Харьковской области из-за взрыва снаряда тяжело травмировался ребенок

Ржавые снаряды, найденные на месте происшествия Прокуратура Харьковской области

Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии

В Чугуевском районе Харьковской области из-за взрыва снаряда серьезно травмировался 9-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно сообщению, взрыв произошел в четверг, 29 октября, в с. Коробочкино Чугуевского района во дворе одного из домов. По предварительной информации, парень нашел снаряд и принес его домой.

Как отмечается, несовершеннолетний и до этого неоднократно приносил домой железные и ржавые предметы. Сейчас парня госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с ранением кисти, лица и голени.

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Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили ржавые снаряды. В ЕРДР внесли сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боевыми припасами), ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (законченное покушение на убийство в отношении малолетнего лица (с примечанием "несчастный случай")).

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Напомним, в среду примерно в 11:47 в поселке Березовское, вблизи Харькова, произошел взрыв на территории газоперерабатывающей станции.

В результате инцидента три человека погибли, еще девять получили различные травмы.