В Харьковской области четверо детей отравились крысиным ядом

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Сейчас дети находятся в областной больнице

В селе Липцы Харьковского района четверо малолетних детей в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет наелись крысиного яда и попали в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы. Об этом сообщает KHARKIV Today.

"Дети из трех семей, они гуляли на улице нашли этот яд крысиный, съели. Легкая ступень у всех четверых. С тремя мамами их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Дети в нормальном состоянии", - рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Как отметили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа в 15:15.

Прибывшие на место правоохранители установили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом и решили его съесть.

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Напомним, ранее в Харьковском районе автомобилист на пешеходном переходе сбил медсестру ВСУ с младенцем.