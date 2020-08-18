live
Новости » События Читати новину українською

В Харьковской области четверо детей отравились крысиным ядом

Фото из открытых источников

Сейчас дети находятся в областной больнице

В селе Липцы Харьковского района четверо малолетних детей в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет наелись крысиного яда и попали в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы. Об этом сообщает KHARKIV Today

"Дети из трех семей, они гуляли на улице нашли этот яд крысиный, съели. Легкая ступень у всех четверых. С тремя мамами их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Дети в нормальном состоянии", - рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Новости по теме: В Харьковской области закрыли на карантин психоневрологический интернат из-за вспышки COVID-19

Как отметили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа в 15:15.

Прибывшие на место правоохранители установили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом и решили его съесть.

Новости по теме: В Харькове мужчина силой удерживал людей в "реабилитационном" центре и лечил их неизвестными лекарствами

Напомним, ранее в Харьковском районе автомобилист на пешеходном переходе сбил медсестру ВСУ с младенцем.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Местные выборы – это вопрос о больших средствах, – Савченко об отмене волеизъявления на Донбассе Кузьмин: ЦИК незаконно объявила первые выборы в новых районах - их результаты будут отменены Нимченко требует расследовать преступления, связанные с решением ЦИК по выборам в Донецкой и Луганской областях ЦИК умывает руки, – Кайда о проведении первых выборов в райсоветы
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак | Hard с Влащенко | 17.08.20
Анна Герман | Ток-шоу
Местные выборы. Эпоха бедности. В каком состоянии экономика? | Ток-шоу
Наступление на СМИ. Годовщина пожара в отеле
Протестные настроения. Давление на оппозицию. Отмена выборов на Донбассе | Ток-шоу
Дела Порошенко. Цена госдачи. Карантин в деталях: Правила зонирования | Детали недели | 15.08.20