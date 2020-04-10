В Харькове злоумышленники взорвали банкомат и украли почти 2 млн гривен

Взорванный банкомат ПриватБанка в Харькове Антон Геращенко.

Фигурантам грозит от 8 до 10 лет лишения свободы

Двое злоумышленников в Харькове взорвали банкомат "Приватбанка" и украли 1 978 400 гривен. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Сегодня ночью в Харькове, направленным взрывом, был взорван банкомат "Приватбанка", вмонтированный в стену супермаркета "Дигма", в котором были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривен", - написал Геращенко.

Заместитель главы МВД отметил, что двое злоумышленников оставили свою машину вдали от места преступления и приехали к банкомату на велосипедах для того чтоб камеры не зафиксировали номера их автомобиля.

Однако, введу следственно оперативных мероприятий, правоохранителям удалось задержать фигурантов. Все украденные деньги были обнаружены при них и вскоре будут возвращены ПриватБанку.

"Задержанные проверяются на причастность к взрывам других банкоматов, как в Харькове, так и в других городах Украины. Ближайшие 8, а может быть 10 лет, правонарушителям придётся провести в колонии строго режима", - добавил Геращенко.

Напомним, ранее Антон Геращенко сообщил, что с начала ограничительных мер в Украине в связи с пандемией коронавируса правоохранители составили четыре тысячи админпротоколов о нарушении карантина.