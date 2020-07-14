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В Харькове женщина задушила малолетнего сына и наложила на себя руки

Фото из открытых источников

В последнее время у женщины были финансовые трудности

В Новобаварском районе Харькова 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына, после чего покончила с собой. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне в доме по переулку Тбилисскому. Предварительно установлено, что 37-летняя женщина задушила своего сына, а после этого порезала себе вены и умерла от потери крови. В помещении также обнаружили предсмертную записку, которую оставила погибшая.

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Как отмечают соседи, женщина вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляла. Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Также работники полиции выяснили, что последние полгода у харьковчанки были финансовые проблемы, брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии. К административной и уголовной ответственности женщина ранее не привлекалась.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

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Напомним, недавно в Харькове задержали двух сотрудников Киевского отделения Нацполиции, которые требовали взятки с наркозависимых.

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