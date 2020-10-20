В Харькове женщина на своем авто упала в реку

ДТП в Харькове Фото из открытых источников

Женщина вылезла на крышу тонувшего автомобиля и там ждала скорую и спасателей

В Харькове на Набережной девушка на автомобиле KIA снесла на большой скорости ограждение и упала в реку. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на очевидцев.

Отмечается, что на место прибыли скорая помощь и спасатели. Девушку достали из реки и оказали первую помощь. Известно, что угрозы ее жизни нет, в результате ДТП она отделалась легким испугом. Сотрудники правоохранительных органов пока не прокомментировали эту ситуацию.

Очевидцы происшествия сняли девушку и выложили в сеть много кадров с ДТП, которые уже успели стать популярными в сети.

"Так много вопросов и так мало ответов: на Шевченко перед Горбатым мостом девушка улетела в реку", – прокомментировали событие на странице "Автоновости Харьков" в Instagram.

Впоследствии в Телеграм-канале "ТРУХА. Харьков"рассказали, что Сичкарь Анна, которая попала в ДТП, работает в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начальником юридического сектора.

Девушка рассказала, что причиной ДТП якобы стало кошка, которая перебегала дорогу, передает местное издание "Общественное Харьков".

"Увидела на дороге кошку. И чтобы избежать наезда на животное, направила транспортное средство в сторону бордюра. После чего у машины началось неконтролируемое движение, и уже произошло падение в воду", - пересказал ее рассказ чрезвычайник.

По его словам, алкотестер показал, что женщина была трезвой. Машину достали из воды. На водительницу составили админпротокол по ст. 124 (нарушения правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспорта и элементов проезжей части). Правоохранители опросили очевидцев. Материалы направят в суд.

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