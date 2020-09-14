В Харькове задержали предпринимателя, который обеспечивал бесплатным интернетом представителей "ЛНР"

Злоумышленник предоставил также услуги интернета в Черкасской области

Предприниматель из Черкасской области предоставлял интернет в " ЛНР" Фото: СБУ Предприниматель из Черкасской области предоставлял интернет в " ЛНР" Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность интернет-провайдера из Черкасской области, который также предоставлял трафик на территорию "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, частный предприниматель был владельцем фирмы по предоставлению интернет-услуг в Черкасской области и на временно оккупированной территории. Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика по закрытым каналам в "ЛНР".

Как отмечается, за возможность вести бизнес, злоумышленник предоставлял бесплатный интернет администрациям, учреждениям, организациям, военизированным формированиям и прокуратуре так называемой "ЛНР". Таким образом представители "ЛНР" получили возможность не только свободно пользоваться качественным интернетом, но и совершать киберпреступления под видом украинских пользователей.

Известно, что владельца интернет-провайдера задержали в Харькове после возвращения с временно оккупированной территории.

В частности во время обысков в помещении фирмы в городе Смела Черкасской области правоохранители обнаружили спецтехнику, электронные носители информации, документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до двух месяцев, без права внесения залога.

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Напомним, ранее стало известно, что представители так называемой "ЛНР" планируют с 2021 года отказаться от воды, которую Украина поставляет на временно оккупированную территорию.